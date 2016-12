Torre Enav a Linate in tilt, disagi su tutto il traffico aereo nazionale

20:35 - Disagi, ritardi e cancellazione in tutto il Nord-Ovest per il blocco temporaneo al sistema di gestione del traffico aereo del centro di controllo di Milano Linate. Notevoli i problemi per i passeggeri per i voli tra Torino, Milano, Venezia e Bergamo. Il guasto ha riguardato i computer dell'Ente nazionale di assistenza al volo, da cui si controlla tutto il traffico aereo del Nord-Ovest.

Non è stata ancora trovata la causa del problema tecnico che ha messo in grossa difficoltà tutto il traffico aereo nazionale. Non è stata la torre di controllo di Linate ad andare in crisi ma il sistema di gestione dell'Enav che controlla tutto il traffico aereo del Nord Ovest. Nella penisola ci sono quattro torri di questo tipo che monitorano gli aerei nei nostri cieli.



Il blocco del sistema è cominciato attorno alle 14 e solamente alle 15 è ripartito. Secondo le fonti ufficiali non ci sono stati problemi alla sicurezza visto che sono entrati in funzione i sistemi di back up. Ma le apparecchiature di emergenza sono più lente e questo ha causato i ritardi in atterraggi e decolli. Una situazione che si è protratta ed estesa a tutto il sistema nazionale fino a sera.