Topi, scarafaggi e scorpioni invadono il Tribunale di Milano: tutta colpa della burocrazia

Come raccontano i dipendenti, la causa di tutti questi disagi sarebbe come al solito di natura burocratica: nel "passaggio di mano" del contratto di manutenzione dal Comune di Milano al Ministero della Giustizia, i lavori di pulizia straordinaria e disinfestazione sono saltati. Fino al 30 giugno infatti, era Palazzo Marino a occuparsi degli interventi igienici sugli immobili del Tribunale, ma il dicastero guidato dal ministro Orlando non ha ancora preso in carico il problema e così è almeno dall'inizio dell'estate che non si fanno derattizzazioni o disinfestazioni.



Il degrado in cui versano i locali non dipende però solo dagli insetti: in un cunicolo è stato trovato anche una sorta giaciglio formato da due vecchie sedie collegate tra loro con una tavola di legno. Il sospetto è che un senzatetto lo abbia scelto per trascorrere la notte.