"Sono in Pakistan, con tante difficoltà sono arrivato fino a qui". A parlare in un video pubblicato su Facebook è Aftab Farooq, il 26enne pakistano residente a Vaprio d'Adda, nel Milanese, espulso lunedì dall'Italia con l'accusa di essere un "aspirante combattente" dell'Isis. Il giovane ha detto di essere stato al Cie di Torino e poi trasferito in aeroporto senza poter parlare con la famiglia "come un pericolosissimo terrorista, cosa che non sono".