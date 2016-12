Terrorismo, siriano arrestato a Varese: indagati anche tre imam

Ci sono anche tre imam tra gli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Mahmoud Jrad, il siriano di 23 anni che stava per arruolarsi in Siria tra le fila del gruppo salafita Al-Nusra. In tutto gli indagati sono sei. Tra questi, oltre ai tre imam genovesi, il fratello del giovane arrestato, che in passato aveva partecipato con lui a un viaggio in Siria, e altre due persone che frequentano le moschee.