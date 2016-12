Terrorismo, l'avvocato: "Moutaharrik spiegherà la sua posizione"

Abderrahim Moutaharrik, uno dei quattro marocchini arrestati la settimana scorsa nell'ambito dell'inchiesta sul terrorismo, chiarirà la sua posizione, e così sua moglie Salma Bencharki, anche lei in carcere. Lo ha spiegato, prima dell'inizio degli interrogatori di garanzia il loro difensore, avvocato Francesco Pesce. "Se Moutaharrik si ritiene innocente? Non proprio - ha detto il legale -. C'è l'interrogatorio ed è la sua occasione per spiegare tutto".