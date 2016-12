Terrorismo, fermato ed espulso sospetto jihadista nel Bresciano

17:39 - I carabinieri del Ros di Brescia hanno fermato un pakistano di 30 anni, Ahmed Riaz, accusato di far parte di una rete che ha finalità terroristiche. L'uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso a febbraio dal ministro dell'Interno su richiesta dell'Arma dei carabinieri. Riaz sarà allontanato dall'Italia giovedì e sarà scortato fino in Pakistan.

Ahmed Riaz, noto anche come Humayun, stando a quanto emerso, è stato fermato nell'ambito delle intensificazioni del monitoraggio di personaggi ritenuti sensibili dal punto di vista del terrorismo di matrice confessionale.



Rapporti e contatti con estremisti antioccidentali - L'uomo è accusato di aver intrattenuto frequenti contatti su social network, condividendo fotografie, video e altro materiale di ispirazione jihadista, con estremisti antioccidentali. Tra questi Resim Kastrati, kosovaro di 23 anni, residente nel Cremonese, espulso nel gennaio scorso, che era pronto a partire per combattere in Siria e arruolarsi nell'Isis e, sui social network, aveva esultato per la strage di Charlie Hebdo a Parigi.