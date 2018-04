Terrorismo, espulso egiziano: aveva contatti con foreign fighter

Un cittadino egiziano di 29 anni residente a Milano è stato espulso "per motivi di sicurezza dello Stato" e già rimpatriato con un volo decollato dall'aeroporto di Malpensa e diretto a Il Cairo. L'uomo era stato segnalato alla polizia nel 2015 perché ritenuto appartenente all'entourage di un foreign fighter marocchino, anch'egli residente a Milano prima di partire per la Siria, con il quale era in contatto su Facebook.