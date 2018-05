Terrorismo, definitiva condanna per sorella della combattente Fatima

E' diventata definitiva la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione inflitta con rito abbreviato in primo grado e confermata in appello a Milano, nei confronti di Marianna Sergio, la sorella di Maria Giulia Fatima. Quest'ultima, la prima foreign fighter italiana condannata in contumacia a 9 anni per terrorismo internazionale, è probabilmente morta in Siria dove era andata a combattere per l'Isis.