Terremoto Emilia, quattro anni dopo la scuola ricomincia nei container

Tutti sui banchi, ma ancora nei container. Il nuovo anno scolastico a Poggio Rusco (Mantova), comune di 6.600 anime, danneggiato dal terremoto dell'Emilia del 2012, riprende nei moduli abitativi realizzati quattro anni fa. Quattordici le classi della scuola dell'obbligo in attesa di un nuovo tetto, dopo il crollo dell'istituto. Tra queste sono state formate tre nuove prime. "Segno che i genitori ci danno fiducia", afferma il preside. Mentre, mamme e papà sospirano davanti ai container: "Piuttosto che mandare i figli in edifici non sicuri, costruiti male e in fretta, meglio qui".