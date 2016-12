Tenta di prendere il treno in corsa, gravissima studentessa a Pavia

Ha cercato di prendere il treno in corsa alla stazione di Garlasco (Pavia), in Lomellina, ma è rimasta incastrata tra le porte di un vagone, trascinata per diverse decine di metri dal treno prima di cadere. Protagonista una studentessa di 15 anni, ricoverata ora in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. A destare le maggiori preoccupazioni sono, in particolare, le condizioni del braccio rimasto incastrato.