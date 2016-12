Tangenti, tirato in ballo Mantovani

Maria Paola Canegrati coinvolge nel caso delle tangenti in Lombardia anche Mario Mantovani, l'ex assessore regionale alla Sanità arrestato in ottobre per un altro presunto giro di mazzette. In un'intercettazione infatti si sente l'imprenditrice, arrestata con Fabio Rizzi e altre 19 persone, dire che anche Mantovani voleva entrare nella "grande famiglia" delle cliniche odontoiatriche che prendevano in carico interventi da ospedali lombardi.