Tangenti, sequestro beni da 2,5 milioni a "Lady Dentiera"

Beni e conti correnti per 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati a Maria Paola Canegrati , la "zarina" dell'odontoiatria lombarda , coinvolta nell'inchiesta "Smile" sulla corruzione negli appalti all'ex Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate . Per il presunto giro di tangenti la Canegrati è sotto processo, dopo che è stata respinta la sua richiesta di patteggiamento.

Carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza alla Canegrati e al suo commercialista e consulente bergamasco, nonché a due società operanti nel settore dell' odontoiatria, delle quali l'indagata era amministratore unico.



I nuovi guai dell'impenditrice lombarda - La misura cautelare emessa dalla procura di Monza, scaturisce dagli ulteriori approfondimenti svolti dopo l'arresto dell'imprenditrice, che hanno consentito di dimostrare come si fosse resa responsabile di dichiarazione fraudolenta, truffa e tentata truffa aggravata commessa mediante l'artificiosa duplicazione di prestazioni odontoiatriche soggette a rimborso da parte del Servizio Sanitario Regionale, appropriazione indebita effettuando prelievi ingiustificati dalle casse delle società a lei riconducibili e acquisti di beni e servizi per sé o per terzi mediante l' utilizzo di carte di credito aziendali.