Tangenti Saipem, prosciolto il manager Paolo Scaroni

Prosciolto anche Antonio Vella, l'ex responsabile Eni per per l'area del nordafrica. Rinviati a giudizio invece altri sette imputati.



Il processo avrà inizio il prossimo 2 dicembre alla quarta sezione penale del tribunale di Milano. Eni e Saipem erano indagate in base alla legge sulle responsabilità delle aziende per i reati commessi dai propri dipendenti. Al centro del procedimento una presunta maxi tangente che secondo l'accusa sarebbe stata versata da Saipem a pubblici ufficiali algerini in cambio di appalti.



Soddisfatti i legali di Paolo Scaroni, gli avvocati Alberto Moro Visconti ed Enrico De Castiglione: "Eravamo certi della sua innocenza e siamo contenti per il fatto che il giudice abbia accolto le nostre richieste".



Ma la Procura di Milano sta già valutando l'ipotesi di un ricorso in Cassazione contro il proscioglimento dell'ex amministratore delegato di Eni e della società. L'eventuale ricorso verrà presentato dai pm una volta depositate le motivazioni del gup sul proscioglimento.