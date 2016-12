Tangenti,giudici:no prove su Penati

Per il tribunale di Monza esiste un cosiddetto "sistema Sesto", ma non esistono prove che "Filippo Penati, in qualità di presidente della Provincia di Milano, abbia ricevuto denaro per favorire imprenditori amici". E' quanto si legge nelle motivazioni di assoluzione. Le accuse erano di corruzione e finanziamento illecito dei partiti. I giudici evidenziano, infatti, che chi accusava non ha mai riferito di aver versato tangenti a Penati.