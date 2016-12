Tangenti, gip: "Truffati pazienti"

"La gestione degli ambulatori odontoiatrici in regime di service era organizzata in modo da favorire il ricorso, da parte dei cittadini, alle prestazioni in regime di solvenza", ossia a carico del richiedente. E' quanto emerso dalle indagini che hanno portato a 21 arresti per tangenti nella Sanità lombarda. Secondo il gip, l'utente era portato a scegliere il servizio in solvenza "perché convinto fosse più rapido e dal costo solo di poco superiore".