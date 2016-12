Tangenti comune di Milano, sequestrati 32 lingotti oro

Trentadue lingotti d'oro, quasi 520mila euro in contanti, 19 orologi di pregio e oltre 120 monili e oggetti d'oro. Sono questi i beni da circa due milioni di euro che sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ai due dipendenti e all'ex manager del Comune di Milano, oltre che all'imprenditore arrestati martedì. A loro carico ci sarebbe un presunto giro di tangenti.

I beni sono stati trovati dai militari del Nucleo di polizia tributaria della Gdf, coordinati dal pm di Milano Luca Poniz, titolare dell'inchiesta, nella disponibilità (tra abitazioni e cassette di sicurezza) delle quattro persone arrestate ieri: Giuseppe Amoroso e Angelo Russo, entrambi "appartenenti all'Ufficio settore manutenzione del Comune di Milano", Luigi Mario Grillone, fino al 2011 "direttore del Settore tecnico Scuole e Strutture sociali" e "dipendente di City Life spa", e Marco Volpi, titolare della 'Professione Edilizia Srl'.



Da quanto si è saputo, lingotti d'oro, contanti, orologi e altri oggetti di lusso sono stati sequestrati, più o meno nello stesso ammontare, a tutti e quattro gli arrestati, accusati di associazione per delinquere e corruzione (i due dipendenti anche di truffa e l'imprenditore di turbativa d'asta e falso) per un presunto giro di mazzette nel settore dell'edilizia e, in particolare, sui lavori di manutenzione di scuole e case popolari. I 32 lingotti, da un chilogrammo ciascuno, hanno un valore di 32mila euro l'uno. I quattro arrestati saranno interrogati domani dal gip di Milano Alfonsa Ferraro.