Tangenti: arrestati altri 2 giudici

Altri due giudici tributari sono stati arrestati nell'inchiesta milanese che nelle scorse settimane ha già portato in carcere Luigi Vassallo e Marina Seregni. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare anche a carico di un imprenditore. Un'altra ordinanza è stata notificata a Vassallo. Il reato è corruzione in atti giudiziari. Ci sarebbe una mazzetta da 60mila euro per aggiustare una causa.