Svizzera, urta seggiovia e muore: incidente per una 24enne lombarda

21:36 - Martina Crippa, 24enne di Casatenovo (Lecco), è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente sugli sci a Verbier, in Svizzera. La giovane stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza quando ha riportato un grave trauma al collo andando a sbattere contro la fune di una seggiovia della località elvetica. L'incidente si è verificato nei giorni scorsi ma la notizia si è appresa nella serata di ieri.

Si è rivelato alla fine inutile anche il trasporto immediato attraverso l'elisoccorso all'opsedale di Sion. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente sul quale la polizia vallese ha aperto un'inchiesta. Martina era appena partita con la seggiovia "La Chaux II" e per cause ignote ha urtato una corda che doveva limitare una zona di sicurezza la quale le ha fatto riportare un gravissimo trauma al collo.



Due anni fa Martina Crippa si era era laureata in fashion design al Politecnico di Milano e aveva lavorato nell'azienda di abbigliamento del padre e del nonno e a Milano nel settore della moda.