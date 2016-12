15 ottobre 2014 Sull'Unicredit Tower la stazione meteo e la webcam più alte d'Italia Al via a Milano il progetto di ricerca in collaborazione con Epson Meteo Tweet google 0 Invia ad un amico

18:12 - UniCredit ospiterà la stazione di rilevazione meteorologica urbana più alta d’Italia. In collaborazione con il Centro Epson Meteo (CEM) è stata infatti installata una strumentazione meteorologica avanzata sulla torre più alta del complesso di Piazza Gae Aulenti a Milano, sede della banca, che raccoglierà e trasmetterà al CEM un ampio gruppo di dati meteo tra i quali temperatura, velocità e direzione del vento, umidità, pioggia ecc.

Questi dati permetteranno la costruzione di serie storiche di fondamentale importanza nelle valutazioni scientifiche in ambito climatico locale e regionale. Consentiranno inoltre di realizzare nuovi modelli meteorologici relativi all’Isola di Calore Urbana di Milano (Urban Heating Island, o UHI), che aiuteranno a comprendere la natura, le caratteristiche e l’impatto di questo fenomeno che influenza i parametri meteo in ogni grande centro urbano, favorendo lo stazionamento dell’inquinamento endogeno con il conseguente impatto sulla vivibilità.



UniCredit Tower è, secondo gli esperti, un luogo di rilevazione ideale, sia per l’altezza della struttura e l’assenza di costruzioni nelle immediate vicinanze, sia per la possibilità di collocazione di strumentazioni a diversi livelli di quota.



L’installazione di appositi sensori sulle Tower consentirà la raccolta e registrazione continua e in tempo reale dei parametri meteo. Un vero e proprio archivio digitale, indispensabile per i ricercatori e per la costruzione di modelli meteorologici previsionali sempre più precisi, che costituirà un netto miglioramento rispetto all’attuale metodologia di sondaggio con palloni ad elio che generalmente non interseca lo spazio centrale dell’Isola di Calore e che presenta lo svantaggio di essere molto costosa.



La minore estensione delle aree verdi cittadine, a fronte della maggiore presenza di edifici, di fonti di calore e di inquinamento, rende infatti i parametri meteorologici delle aree urbane portatori di informazioni sempre più peculiari se confrontate con quelle provenienti dalle zone circostanti le grandi città dove attualmente hanno sede le stazioni ufficiali di rilevamento e da dove vengono lanciati i palloni-sonda (es. presso aeroporti).



Il progetto di ricerca prevede anche la sistemazione di due webcam HD sulla Tower principale, che restituiranno in un’unica visione panoramica a 360 gradi sempre aggiornata la situazione della visibilità generale su un’area molto vasta della Lombardia. Tali informazioni saranno utilizzate dai meteorologi del Centro Epson Meteo per la valutazione oggettiva della visibilità, della presenza di nebbia e di foschia.



In virtù della collaborazione tra UniCredit ed Epson Meteo, le emittenti Mediaset effettueranno alcuni collegamenti dedicati al meteo direttamente da UniCredit Tower, in particolare all’interno di TGCom24, della trasmissione Mattino5 in onda su Canale5 e sulla home page del sito www.meteo.it.



Sul sito www.unicredit-tower.it e sulla pagina di Meteo.it dedicata alla regione Lombardia sarà inoltre possibile consultare 24 ore su 24 l’immagine delle webcam. Gli utenti avranno la possibilità di visualizzare e interagire su PC, smartphone e tablet con la più grande e dettagliata immagine panoramica della città di Milano e hinterland.