Subacqueo 52enne muore dopo immersione nel lago Maggiore

Un sub di 52 anni residente a Binago (Como) è morto nelle acque del lago Maggiore, nel Comune di Castelveccana (Varese). Appena ricevuto l'allarme in serata, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono subito intervenuti in località Cinque Arcate, per soccorre il 52enne. Alla fine, però, il corpo senza vita è stato recuperato da alcuni subacquei che si trovavano in zona per un'immersione sportiva.