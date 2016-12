Sub disperso nel Lago di Garda

Un sub è disperso dal tardo pomeriggio nelle acque del Lago di Garda a Padenghe, nel Bresciano. L'uomo è stato visto entrare in acqua, ma non riemergere. E' stata recuperata la vettura dell'uomo dove sono trovati anche i suoi abiti. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia provinciale.