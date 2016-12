Stupra e mette incinta la figlia 13enne della convivente, arrestato

13:28 - Un 36enne è stato fermato a Gallarate (Varese) per violenza sessuale ai danni della figlia 13enne della sua convivente, rimasta incinta in seguito allo stupro. La ragazzina, che si era recata ai primi di novembre al pronto soccorso, aveva detto ai medici che il giorno del compleanno, approfittando dell’assenza della madre, il patrigno, ubriaco, l’aveva costretta, prima con minacce e poi con la violenza, a un rapporto non protetto.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il patrigno, un giardiniere ed ex militare di origine salvadoregna, a conoscenza della gravidanza, incitava la 13enne a prepararsi ad attribuire la paternità a qualche "fidanzatino", minacciandola pesantemente se avesse rivelato la verità.



Dopo la segnalazione del pronto soccorso pediatrico agli agenti dell'arrivo della minorenne in stato di gravidanza affaticata e in sovrappeso, gli investigatori hanno avviato "prolungati accertamenti investigativi sull'indagato e sulle circostanze della violenza, comprese intercettazioni telefoniche ed ambientali", mentre la 13enne, insieme con la madre e gli altri figli, sono stati collocati in una struttura protetta.



"Il salvadoregno, spesso ubriaco e con un passato da militare professionista in madrepatria, si comportava da padre-padrone con familiari e parenti mostrando un carattere violento e prevaricatore: le attenzioni sessuali nei confronti della tredicenne figlia della compagna erano anche accompagnate dalla rigida severità educativa, eccessiva perfino secondo altri familiari, evidentemente tesa a cementarne la sudditanza psicologica", fanno sapere gli inquirenti.