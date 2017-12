Strage Piazza della Loggia, Tramonte estradato in Italia

Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all'ergastolo, così come Carlo Maria Maggi, per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, sarà estradato nelle prossime ore in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato e arrestato nei mesi scorsi in seguito a indagini del Ros. Scortato dall'Interpol, Tramonte arriverà all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona