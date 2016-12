Strage Nizza, arrivate in Italia le salme di quattro dei connazionali uccisi

Sono arrivate in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa, le salme di quattro delle vittime italiane dell'attentato di Nizza, in Francia. Ad essere rimpatriati i feretri dei coniugi di Voghera (Pavia) Gianna Muset (68 anni) e Angelo D'Agostino (71 anni), del 90enne Mario Casati e della sua compagna 77enne, Maria Grazia Ascoli, entrambi milanesi. Ad accogliere i nostri connazionali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In aeroporto c'erano poi il sottosegretario agli Esteri Vincenzo Amendola, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



Le quattro salme sono arrivate alle 17 a bordo di un aereo militare che è stato fatto atterrare in una zona riservata. Prima dell'arrivo, il capo dello Stato ha incontrato i parenti delle quattro vittime in una saletta dello scalo.



La benedizione del cappellano - Appena atterrate, le salme hanno ricevuto la benedizione del cappellano militare. Poi c'è stato il commosso incontro del presidente Mattarella con i familiari, ai quali il Capo dello Stato ha stretto la mano, a uno a uno, in un clima di grande partecipazione.