Strage di Erba, Rosa e Olindo tentano la carta della revisione del processo

E' fissata per il 5 aprile l'udienza decisiva per la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che punta a chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba. Secondo quanto riporta "Il Giorno", a undici anni dal massacro che costò la vita a quattro persone, i due, condannati all'ergastolo come unici responsabili, sperano di far riaprire il caso puntando su reperti mai esaminati nell'inchiesta.