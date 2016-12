Strage di Piazza della Loggia: tutte le tappe di 41 anni di inchieste 1 di 13 Ansa Ansa Strage di Piazza della Loggia: tutte le tappe di 41 anni di inchieste Erano le 10.12 del 28 maggio 1974 quando in Piazza della Loggia, a Brescia, cuore del dibattito politico della città, durante una manifestazione antifascista dei sindacati una bomba provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 100. Strage di Piazza della Loggia: tutte le tappe di 41 anni di inchieste Erano le 10.12 del 28 maggio 1974 quando in Piazza della Loggia, a Brescia, cuore del dibattito politico della città, durante una manifestazione antifascista dei sindacati una bomba provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 100. Da quel giorno, i magistrati bresciani non hanno mai smesso di indagare per individuare la mano che pose l'ordigno: 41 anni di inchieste, processi per una vicenda che sembrava infinita e invece ha ora trovato la sua soluzione.

Secondo i giudici della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano, incaricati del processo d'Appello bis, dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, dell'assoluzione di Maggi e Tramonte, l'ex ispettore di Ordine nuovo per il Triveneto aveva maturato la consapevolezza di poter contare sull'appoggio di appartenenti ai servizi di sicurezza, "attraverso le molteplici riunioni preparatorie anche con militari italiani e americani".



I giudici, presieduti da Anna Conforti, sottolineano che Maggi "era l'unica figura che, all'epoca dei fatti, coniugava a un tempo: l'ideologia stragista, il parvente instancabile attivismo per riorganizzare in ordine nero gli orfani del dissolto Ordine nuovo", e 'i cani sciolti' dell'estremismo neo fascista. Aveva, inoltre, il carisma per svolgere un ruolo assolutamente centrale in tale opere di costituzione, e poteva disporre di più canali di approvvigionamento di armi ed esplosivi" e "la disponibilità di gelignite, esplosivo utilizzato per il confezionamento dell'ordigno fatto esplodere in piazza della Loggia "che causò 8 morti e oltre 100 feriti, nel corso di una manifestazione antifascista".



La Corte sottolinea inoltre che Maggi poteva disporre "di un armiere con le capacità tecniche di Digilio (Carlo ritenuto l'armiere di O.N. ndr) per confezionare l'ordigno o per intervenire alla bisogna". Maggi avrebbe infine, avuto "la rete di collegamenti necessari per completare la fase esecutiva dell'attentato senza "sporcarsi le mani".