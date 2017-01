Strage Berlino: stessa pistola usata da Amri nel Milanese

La perizia effettuata dalla polizia scientifica ha confermato che l'arma utilizzata per uccidere l'autista del camion della strage di Berlino è la stessa con la quale Anis Amri ha ferito il poliziotto a Sesto San Giovanni. Ora gli esperti stanno proseguendo gli accertamenti per accertare se l'arma sia stata utilizzata anche in altre occasioni, in Italia o all'estero.