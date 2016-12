Stop auto,smog alle stelle a Milano

Il blocco delle auto disposto dal Comune non sembra aver migliorato la situazione dell'aria a Milano. Anzi, secondo i dati diffusi da Arpa Lombardia, nel secondo giorno di stop del traffico il Pm10 ha toccato quota 83 microgrammi/m3 nella centralina di Milano Senato. Il 27 dicembre misurava 63 microgrammi/m3. Non va meglio in Città Studi dove si è passati da 57 a 81 microgrammi/m3 in 48 ore.