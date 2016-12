Stalking alunna, denunciate minori

I carabinieri di Busto Arsizio (Varese) hanno denunciato per stalking, ingiuria continuata e lesioni personali in concorso quattro studentesse di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni, residenti in zona. Secondo le indagini, nel periodo che va dal mese di settembre 2013 al mese di novembre 2014, si sarebbero rese responsabili di diversi episodi di bullismo, con continue vessazioni e ingiurie ai danni di una loro compagna di scuola.