Stalking, 55enne perseguita la ex e finisce in manette a Crema

Un artigiano 55enne di Capergnanica, nel Cremonese, è finito in cella con l'accusa d'aver perseguitato la ex convivente. Non accettava la fine della relazione che per oltre un anno l'aveva legato a una 54enne residente a Crema (Cremona). Era stata la donna a porvi fine cinque mesi fa e da allora l'uomo ha iniziato a perseguitarla con appostamenti sotto casa, molestie, pedinamenti e danneggiamenti, come ha spiegato la donna ai carabinieri.