Spedali Civili Brescia, pm chiede 4 condanne nell'inchiesta Stamina

I pm hanno chiesto quattro condanne nell'ultimo processo della procura di Torino sul caso Stamina, la controversa terapia di Davide Vannoni. Gli imputati sono chiamati in causa per i ruoli ricoperti negli Spedali Civili di Brescia. Chiesti 3 anni per Ermanna Derelli, ex direttrice sanitaria, e Carmen Terraroli, segretaria del comitato etico; 2 anni e 9 mesi per Arnalda Lanfranchi, responsabile di un laboratorio e per il pediatra Fulvio Porta.