Sparò in tribunale facendo 3 vittime Giardiello alle famiglie: chiedo scusa

"Non ha senso che io chieda perdono perchè per quello che ho fatto chiedere perdono è poco, ma voglio che sappiano che sono sconvolto per quello che ho fatto". Lo ha detto Claudio Giardiello in aula davanti ad alcuni parenti delle tre persone uccise un anno fa in Tribunale a Milano. Il processo è stato aggiornato al 5 aprile. Giardiello ha ottenuto la possibilità di avere il rito abbreviato. Secondo il legale l'uomo per la prima volta mostra pentimento.