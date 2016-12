10 aprile 2015 Spari nel tribunale di Milano, Adriano Celentano: "Abbandonati dal governo" Sul suo blog il cantante pubblica una riflessione personale sulla strage ad opera di Claudio Giardiello Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:27 - "E' come se improvvisamente fossi inghiottito da un desolante 'STATO' di abbandono e non so più chi sei, cosa fai e perché sei lì dove sei ADESSO". E' un passaggio della riflessione sulla strage al tribunale di Milano ad opera di Claudio Giardiello, che Adriano Celentano affida al suo blog, intitolata 'Ciao governo...', in cui si rivolge direttamente all'esecutivo.

Ecco il testo integrale della riflessione del cantante pubblicato sul suo blog:



Ciao GOVERNO, scusa se ti rompo, è che non so con chi parlare, forse non te l’hanno detto: ma ieri un signore è entrato nel tribunale di Milano e ha ucciso tre persone, più due feriti di cui uno in modo grave. Ma perché l’avete fatto entrare?!? E’ pericoloso lasciare la porta aperta senza che ci sia, non dico una guardia, sarebbe troppo, ma almeno un portinaio che ricordi a tutti quelli armati che possono sì entrare, ma senza uccidere. E invece guarda cos’è successo. Tu non hai idea di come io mi senta in questo momento. E’ come se improvvisamente fossi inghiottito da un desolante “STATO” di abbandono e non so più chi sei, cosa fai e perché sei lì dove sei ADESSO. Non pretendo che tu mi difenda, in fondo non sono che un cittadino, lo so, ma almeno avvisami quando inviti qualcuno che vuole uccidere la gente. Forse lo sbaglio è di esserti concentrato troppo sulla velocità per risolvere una crisi impossibile e non aver, invece, subito pensato a un centro di accoglienza per gli ASSASSINI che ormai si confondono coi cittadini. A cosa serve il progresso se poi ti uccidono?