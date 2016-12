Spari Milano, Giardiello: "Rovinato dal tribunale, è l'origine di tutti i mali"

19:55 - "Il tribunale mi ha rovinato, quel posto è l'origine di tutti i miei mali". Così Claudio Giardiello, subito dopo l'arresto a Vimercate, ha spiegato ai carabinieri il motivo che l'ha spinto a compiere la strage nel Palazzo di Giustizia di Milano. Il fascicolo della procura di Brescia a suo carico sarà di omicidio plurimo premeditato, tentato omicidio e lesioni gravi. Non è escluso che la procura di Monza ipotizzi il reato di strage.

Milano: il verbale del killer di Ida Barone

Giardiello ha poi ammesso di aver attraversato il varco riservato agli avvocati senza alcun controllo, senza mostrare alcun falso tesserino. Agli investigatori ha anche ribadito di aver agito per vendetta.



Giardiello arrestato con colpo in canna - Quando l'hanno arrestato Giardiello aveva la pistola in tasca e il colpo in canna. Secondo fonti investigative, l'uomo aveva un altro intero caricatore pieno di colpi oltre a quello utilizzato per uccidere in tribunale tre persone e ferirne altre due.



"Avrei ucciso ancora" - Quando è stato fermato, Giardiello ha ammesso di aver avuto intenzione di colpire di nuovo: "Grazie che mi avete fermato, avete fatto bene, avrei ucciso ancora e poi mi sarei suicidato".



Sabato l'interrogatorio - E' fissato per sabato alle 9.30 l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Giardiello. Giardiello sarà ascoltato nel carcere di San Quirico di Monza dal gip Patrizia Gallucci, che ha ricevuto dal pubblico ministero Franca Macchia la richiesta di convalida.



Lunedì le autopsie - Lunedì saranno eseguite le autopsie delle tre vittime. Nella sparatoria sono morti il giudice Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Claris Appiani e l'imprenditore Giorgio Erba.



Denunciato dal suo avvocato - Giardiello era stato denunciato tre anni fa da un suo ex difensore che lo aveva querelato per minacce, violazione di domicilio e altri reati. Come è scritto nella querela del legale Marco Eller Vainicher, presentata ai carabinieri e poi trasmessa in Procura, Giardiello "mi ha più volte minacciato di 'farmela pagare'" e avrebbe cercato "con violenza di entrare" nello studio dell'avvocato, inveendo e aggredendolo "verbalmente".