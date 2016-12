Spari Milano,Giardiello chede scusa

"Quel giorno volevo farla finita". Così ha detto, dopo l'interrogatorio davanti ai pm di Brescia, Claudio Giardiello, l'uomo che il 9 aprile sparò nel Tribunale di Milano, uccidendo tre persone. A riferirlo è il suo avvocato Andrea Dondé, aggiungendo che il suo assistito "ha chiesto scusa pur essendo consapevole che nulla può far arrabbiare in questo momento come uno che chiede scusa. E' però avvilito per i danni arrecati".