Spari in Tribunale, oggi i funerali di Stato Per Ciampi e Loris Appiani

12:04 - E' il giorno dei funerali di Stato per il giudice Fernando Ciampi e l'avvocato Lorenzo Claris Appiani, vittime della furia omicida di Claudio Giardiello al tribunale di Milano. Vi parteciperanno le più alte autorità, compreso il presidente Mattarella. Le esequie della terza vittima, Giorgio Erba, si terranno nel Duomo di Monza in forma privata per decisione della famiglia.

Le esequie solenni di Appiani e Ciampi saranno celebrate nel Duomo di Milano alle 16 dall'arcivescovo Angelo Scola e anche il Palazzo di Giustizia si fermerà con le udienze che si concluderanno prima per consentire a tutti di partecipare.



Renzi ha promesso risposte rapide: il presidente del Consiglio ha spiegato di aver dato carta bianca al ministro Orlando in vista della riunione di giovedì con i procuratori generali sulla sicurezza. Una riunione a cui anche la Procura Generale milanese arriverà con le sue proposte: tra queste, da quanto si è saputo, l'ipotesi di un controllo degli ingressi con badge e metal detector più 'rapidi' anche per dipendenti e 'toghe' e un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine dentro il Palazzo.

