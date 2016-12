Spari in tribunale a Milano, Mattarella: "Ai criminali lo Stato risponde con fermezza"

18:45 - Gli inquirenti "faranno piena luce" sulla sparatoria nel tribunale di Milano, "spetterà poi ai vertici degli uffici giudiziari e al ministro della Giustizia prendere i dovuti provvedimenti perché simili fatti non si ripetano". Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella al plenum straordinario del Csm. "Ai servitori dello Stato va assicurata massima sicurezza", aggiunge. Il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini: "Atto criminale gravissimo".

Mattarella: "Fermezza" - "La società democratica, aperta e accogliente, è per sua natura vulnerabile: alle insidie criminali lo Stato italiano risponde con fermezza, sempre nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e dei diritti dell'uomo", aggiunge il presidente della Repubblica.



"I magistrati sono sempre in prima linea e ciò li rende particolarmente esposti: anche per questo va respinta con chiarezza ogni forma di discredito nei loro confronti", conclude Mattarella.



Legnini: "Diritto alla sicurezza" - "Affermiamo con forza fin da ora che i magistrati italiani, l'avvocatura, il personale e tutti i fruitori del servizio di giustizia, hanno diritto a operare in condizioni di assoluta sicurezza", aggiunge invece il vicepresidente del Csm Legnini, assicurando che il Consiglio Superiore è pronto a fare la sua parte. "E' un atto criminale gravissimo. Soprattutto per il luogo nel quale è accaduto", conclude Legnini.