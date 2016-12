Spari al Tribunale di Milano, Giardiello: pistola era lì da 3 mesi

Claudio Giardiello, che il 9 aprile del 2015 a Milano uccise tre persone e ne ferì altre due aprendo il fuoco nel Tribunale di Milano, ha detto in aula che la pistola che usò "era da tre mesi nell'edificio". Giardiello lo ha rivelato nel corso delle dichiarazioni spontanee prima che il gup di Brescia entrasse in camera di consiglio per emettere la sentenza con il rito abbreviato.