Sparatoria in un bar a Pioltello, ucciso un pregiudicato di 26 anni

Agguato a colpi d'arma da fuoco in un bar del Milanese: a cadere sotto i proiettili sono stati due giovani albanesi, uno dei quali, un 26enne con precedenti, è morto poi in ospedale. E' accaduto a Pioltello, all'interno di un bar del quartiere satellite. Il ferito, un dipendente del locale, non sarebbe in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri.