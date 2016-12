Sparatoria dopo rapina in banca: un carabiniere ferito nel Milanese

Un carabiniere è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco affrontando un bandito che aveva compiuto una rapina in banca a San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo, nel Milanese. Il militare, un 30enne, è stato raggiunto da un proiettile che è poi fuoriuscito dal gluteo: l'uomo non sarebbe in condizioni preoccupanti. Il bandito, invece, è riuscito a fuggire al termine della sparatoria.