Sondrio, violento scontro tra barche: cinque feriti, tre sono gravi

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, in un violento scontro fra imbarcazioni a motore avvenuto, la scorsa notte, nel lago di Novate Mezzola in provincia di Sondrio. Un piccolo motoscafo, dopo la collisione, è riuscito ad arrivare a riva mentre l'altra barca è stata raggiunta in mezzo all'acqua dai vigili del fuoco. I feriti gravi sono stati ricoverati all'ospedale Pelascini di Gravedona, in provincia di Como.