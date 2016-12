Sondrio,scivola con la moto e muore

Si apprestava con un amico a raggiungere il Passo dello Stelvio quando lungo i tornanti della statale 38, in sella alla sua Harley Davidson, ha perso il controllo rovinando a terra. Uno svizzero di 52 anni, Giuseppe Paladin, è morto per aver colpito violentemente la testa sull'asfalto, nonostante il casco. Il drammatico incidente è avvenuto a Valdidentro (Sondrio) in un tratto rettilineo. Non si esclude la presenza di ghiaccio.