Sondrio, ritrovata sana e salva la 16enne scomparsa da lunedì

E' stata ritrovata in buone condizioni di salute la studentessa 16enne di Buglio in Monte (Sondrio) scomparsa da casa da lunedì 23 aprile. Sono stati i carabinieri con l'aiuto del soccorso alpino a rintracciare Rebecca. Per ora si sa solo che è in buone condizioni di salute. Nulla è trapelato sui motivi che l'hanno spinta a scappare.