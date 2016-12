Sondrio, picchia moglie: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 54enne di Morbegno, in provincia di Sondrio, colpevole di aver picchiato la moglie 50enne al punto da provocarle un trauma costale. Già in passato l'uomo era stato arrestato e condannato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata ricoverata in ospedale mentre lui è rinchiuso in carcere su disposizione del magistrato di turno, Elvira Antonelli.