Sondrio, escursionista scivola in un dirupo per 50 metri e muore

E' morto cadendo per una cinquantina di metri in un dirupo lungo il sentiero che dalla località Taida porta alla Val Bomino, in Valtellina. Il corpo di un uomo di 53 anni, di Morbegno (Sondrio), è stato recuperato dal Soccorso alpino e speleologico. L'escursionista era partito dalla diga di Panigai, in Val Gerola, per raggiungere alcune baite poco lontane. All'improvviso ha perso l'equilibrio scivolando ed è morto per i traumi riportati.