Sondrio, escursionista precipita dal Bernina: morto sul colpo

Tragedia alpinistica in Alta Valmalenco. Un uomo è precipitato perdendo la vita sul massiccio montuoso del Bernina, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). La vittima è un 53enne di Chiesa in Valmalenco. Al momento dell'incidente si trovava con la moglie e un'amica della coppia, che hanno assistito impotenti alla tragedia.