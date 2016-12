Sondrio, disperso un elicottero

Un elicottero non è rientrato alla base venerdì, dopo aver accompagnato in un rifugio dell'Alta Val Malenco un escursionista. Si tratta di un velivolo dell'Elitellina di Sondrio, con a bordo un pilota e due membri dell'equipaggio. Vigili del fuoco, 118, Guardia di finanza hanno sorvolato a lungo una vasta area montana per rintracciarlo, ma senza esito. E a peggiorare la situazione sono arrivati anche pioggia, vento e nebbia fitta in alta quota.