Sondrio, 77enne mangia formaggio e muore: sospetta intossicazione

Dietro il decesso dell'ex sindaco di Samolaco ( Sondrio ), Giacomo Del Giorgio , 77 anni, c'è il sospetto di un'intossicazione alimentare dovuta ad una forma di formaggio che teneva da qualche tempo in cantina per stagionare. L'uomo è morto in ospedale dopo un ricovero-lampo mentre la moglie Guglielmina e il figlio 51enne Danilo sono stati ricoverati in Rianimazione . Sull'episodio indaga la Procura del capoluogo valtellinese.

Il formaggio si potrebbe essere trasformato in una sorta di "veleno", in particolare per chi, come Del Giorgio, era più debole di cuore. Nel laboratorio dell'Asl, intanto, si stanno eseguendo le analisi per accertare, con precisione, l'eventuale nesso di casualità tra l'intossicazione e il fatto che tutti e tre i componenti del nucleo famigliare avessero mangiato quel formaggio.



Sequestrata la parte rimasta intatta, si è adesso in attesa dell'esito degli esami anche sugli altri cibi, ma l'attenzione maggiore degli esperti è puntata sul prodotto caseario. Il magistrato ha disposto l'autopsia sull'ex sindaco del paese a vocazione agricola della Valchiavenna.