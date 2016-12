Sondrio, 23enne muore durante un'escursione con gli amici

Un 23enne è morto venerdì precipitando per una settantina di metri dopo essere scivolato da un sentiero in montagna a Bormio, in provincia di Sondrio. Il giovane, assieme ad alcuni amici, stava cercando di raggiungere la zona in cui si trova una pozza di acqua termale quando è scivolato in un punto molto ripido è scivolato. Subito è stato dato l'allarme, ma quando i soccorritori lo hanno individuato il giovane era già morto.