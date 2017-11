A Solferinon una strada è in vendita. Può succedere anche questo se il Comune deve fare i conti con i tagli di bilancio. La via non ha nome, è sterrata ed è lunga duecento metri e fa parte della vecchia viabilità del paese, in provincia di Mantova. Si trova nella località di Barche e passa in mezzo a due abitazioni private. Da anni è utilizzata come “scorciatoia” per raggiungere la strada principale.